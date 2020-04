Rămas bun, Anton Achiței Se nascuse in Manastireni-Poienari, județul Botoșani… Marturisea: „I-am ascultat prima data pe Gica Petrescu, Maria Tanase, Ioana Radu, Maria Latarețu la un patefon vechi adus, din oraș, de tatal meu”; a cantat publicului, prin clasa a VII-a, „A venit aseara mama”, indemnat fiind de diriginta sa; „Erau in sat horile, jocul cu lautari, cantecele religioase cantate la hramul manastirii de la Vorona, Craciunul, petrecerile ținute dupa sfinții din calendar, dar și petrecerile intre prieteni, la un pahar de vin, dupa ce se incingeau la vorbe și amintiri”… Modelat de Lucreția Ciobanu, nu a ramas impietrit… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

