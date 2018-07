Deciziile cancelarului german Angela Merkel si selectionerului nationalei de fotbal, Joachim Loew, de a ramane in functii in pofida unor crize majore ''priveaza Germania de imaginea sa de invincibilitate'', este de parere Norbert Seitz, politolog si comentator marcant, intr-un interviu aparut joi in cotidianul conservator german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), preluat de dpa. ''In ciuda infrangerilor grele si a deficientelor considerabile din leadership-ul lor, ei raman in functii'', a mentionat Seitz in interviul pentru FAZ. Acesta este ''un indiciu…