Stiri pe aceeasi tema

- PUMNI STRANSI…Inca patru echipaje romanesti s-au calificat in finalele C.M. de canotaj de la Plovdiv, Bulgaria, toate dupa curse superbe, in care au dovedit deopotriva forța, valoare, constanța si determinare. Printre cele sase echipaje ale Romaniei, calificate in marile finale de sambata si duminica,…

- Toate cele patru barci care au luat startul in semifinale și recalificari, vineri, au reușit sa acceada in finala! Campioanele mondiale, fetele de la 8 plus 1, au risipit emoțiile unui eșec lamentabil. Pe lacul artificial din imediata apropiere a raului Marița, din Plovdiv, romanii au avut o zi excelenta…

- Toate cele patru echipaje romanesti care au evoluat vineri in recalificari si semifinale au obtinut biletele pentru finalele Campionatelor Mondiale de canotaj academic de la Plovdiv (Bulgaria) si astfel numarul total al barcilor care se vor bate la medalii a ajuns la sase. Echipajul feminin de 8+1 (Ioana…

- Fetele de la dublu vasle, categorie ușoara, s-au calificat in finala, la Mondiale, dupa ce au caștigat cursa din semifinale. Ionela Cozmiuc și Gianina Beleaga, campioanele mondiale din 2017, de la Sarasota, s-au calificat in finala de 6 și la Mondialele de la Plovdiv (Bulgaria)."Tricolorele" au facut…

- Echipajele de patru rame feminin si patru vasle feminin ale Romaniei s-au calificat, marti, in semifinalele Campionatelor Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria), in urma evolutiilor bune din recalificari. La patru vasle, echipajul alcatuit din Elena Logofatu, Georgiana Vasile, Nicoleta Pascanu…

- Echipajele feminine ale Romaniei la patru rame si dublu vasle vor evolua in recalificari la Campionatele Mondiale de canotaj de la Plovdiv (Bulgaria), dupa ce au ocupat ultimele locuri, luni, in seriile lor. La patru rame feminin, Madalina Heghes, Iuliana Buhus, Madalina Casu si Roxana Parascanu au…

- Echipajul masculin de patru rame al Romaniei la Campionatele Mondiale Under-23, cu sucevenii Cosmin Pascari, Mihaița Țiganescu și Ștefan Constantin Berariu in echipaj, a reușit sa cucereasca aurul mondial, dupa ce au condus cursa de la un capat la celalalt. „Dupa ce in semifinala am intrat ușor relaxați…

- Romania a cucerit o medalie de aur și una de argint la Mondialele de Canotaj pentru tineret. Romania a cucerit o medalie de aur in proba feminina de patru vasle si una de argint la dublu rame masculin, sambata, la Campionatele Mondiale de canotaj pentru tineret Under-23 de la Poznan (Polonia). Romania…