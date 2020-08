Ramane secretarul judetului Constanta. Mariana Belu, prelungire de mandat peste varsta standard de pensionare

Stiri pe aceeasi tema

- Personalul didactic de predare, conducere, indrumare si control se pensioneaza la limita de varsta la data incheierii anului scolar in care este indeplinita varsta standard de pensionare sau, dupa caz, in situatia pensiei anticipate si anticipate partiale, la data incheierii anului scolar in care este…

- Deputatii au modificat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, art.65 alin.(5) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel ca beneficiaza de reducerea varstei standard de pensionare cu 2 ani, fara penalizare, persoanele care au locuit cel putin 30 de ani in unele…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a comunicat inca doua decese din cauza COVID și alte 28 de cazuri noi de coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 531 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 1318 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 1057…

- Șase persoane au murit de coronavirus in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Din datele raportate de catre Direcția de Sanatate Publica Gorj situația epidemiologica la nivelul județului Gorj, in data de 08.08.2020, se prezinta astfel: 627 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;1067 persoane…

- Doi gorjeni au murit de coronavirus și 29 de cazuri de COVID 19 au fost depistate in ultimele 24 de ore in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: nu mai exista persoane in carantina instituționalizata;613 persoane se afla in autoizolare la domiciliu (54…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Horatiu Moldovan, spune ca populatia trebuie sa aiba incredere in masurile pe care le propun autoritatile pentru combaterea coronavirusului, potrivit romania-actualitati.ro.El sustine ca pacientii care se afla la terapie intensiva sunt intr-un numar…

- Secretarul general al filialei PNL Olt, Ana Maria Ciausu, precum si sefa cancelariei prefectului judetului Olt, Andreea Asan, si un angajat al unei unitati sanitare se numara printre cele noua persoane din judetul Olt testate pozitiv pentru COVID-19 in ultimele 24 de ore. Atat Ana Maria Ciausu cat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Șcheia a ajuns miercuri seara in arestul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Suceava. Vasile Jescu este acuzat de comiterea infracțiunii de tentativa de omor, dupa ce l-a taiat cu cuțitul, in zona abdomenului, pe un consatean in varsta de 32 de ...