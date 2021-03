Rămâne sau nu Timișoara în carantină? La miezul nopții, expiră restricțiile Directia de Sanatate Publica a cerut menținerea pentru șapte zile a carantinei in Timișoara, iar Institutul de Sanatate Publica a propus carantina pentru 14 zile. La miezul nopții, expira cele 72 de ore de restricții prelungite de secretarul de stat Raed Arafat. In Timișoara, incidenta cazurilor de infectie cu SARS-COV-2 la mia de locuitori a crescut constant, in cele 17 zile de carantina de pana acum. In momentul instituirii restrictiilor, Timisoara avea o rata de 7,36 iar acum, in ziua in care se decide prelungirea carantinei a ajuns la 8,37. Și in celelalte localitați periurbane, Dumbravita,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

