- OMV Petrom risca sa ramana fara licența de exploatare a zacamintelor Domino și Pelican sudDupa mai multe insistențe din partea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, gigantului petrolier austriac tot nu a depus planul de dezvoltare pentru zacamintele comerciale Domino și Pelican Sud, deși termenul…

- „Nu voi comenta declaratii publice ale unor companii private, dar ce pot sa va asigur este ca legislatia din Romania va fi respectata, indiferent despre ce entitate discutam. Exista la acest moment un control pe care ANAF o deruleaza la aceasta companie si asteptam rezultatul acestei verificari. De…

- Reprezentanții Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale fac un nou control la OMV Petrom, de aceasta data vizat fiind un zacamant din Marea Neagra. Conform Antena1 , reprezentanții agenției guvernamentale reclama ca OMV nu a depus planul de dezvoltare pentru zacamantul Neptun Deep, desi avea termen-limita…

- Un nou episod din razboiul OMV Petrom si statul roman. Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a facut un control la sediul companiei. Reclama ca OMV nu a depus planul de dezvoltare pentru zacamantul Neptun Deep, desi avea termen-limita luna decembrie.

- Avem cu ce, avem cu cine! Trebuie doar sa vrem sa ne salvam din ghearele strainilor care au ajuns sa ne conduca și sa decida destinul. Miza Schengen este, in opinia mea, un marunțiș politic. Dar este extrem de importanta in contextul evenimentelor care definesc cursul omenirii, chiar in momentul in…

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) solicita OMV Petrom, operator al proiectului Neptun Deep, sa depuna documentatia completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra, intrucat la data de 13 decembrie 2021 in documentele depuse nu se afla si studiul de evaluare…

- Agenția Naționala pentru Resurse Minerale il someaza pe operatorul austriac OMW Petrom al proiectului Neptun Deep sa depuna documentația completa pentru studiul de comecialitate referitor la zacamintele din Marea Neagra. Studiul de comercialitate este o etapa indispensabila in procesul de stabilire…

- OMV Petrom confirma depunerea declaratiei de descoperire comerciala la Agentia Nationala de Resurse Minerale de catre titularii concesiunii Neptun Deep, acesta fiind un prim pas intermediar in procesul de luare a deciziei finale de investitie, estimata pentru mijlocul anului viitor.