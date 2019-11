CHIȘINAU, 22 nov - Sputnik. Deputatul Partidului ”ȘOR” Denis Ulanov a ales sa ramana in Parlament și a renunțat la mandatul de consilier municipal. © Sputnik / Miroslav Rotari Doar unul dintre cei patru candidați la funcția de viceprimar, aprobat de CMCPotrivit Comisiei Electorale Centrale, in locul lui in CMC va veni Serghei Burgudji, care era urmatorul candidat la alegerile locale pe lista formațiunii.

Partidului ”ȘOR” a obținut in urma alegerilor locale generale doua mandate in Consiliul Municipal Chișinau. Unul i-a revenit inițial lui Denis Ulanov, care este deputat in Parlament…