Rămâne în arest în Germania. Cherecheș, risc de evadare Autoritatile germane au transmis ca fostul primar Catalin Cherecheș va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare. Aceștiu au aratat ca exista „risc de evadare”, informeaza Mediafax, citata de B1 TV. Vor fi evaluate condițiile din inchisorile romanești și modul in care a fost pronuntata sentinta in cazul lui Cherecheș, fara ca aceste analize sa impiedice in mod fundamental extradarea. „In cadrul procesului, conditiile inchisorii din Romania trebuie acum examinate din oficiu, precum si daca s-a pronuntat asa-zisa pedeapsa in lipsa. Atunci cand se analizeaza existenta unei hotarari in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

