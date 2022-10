Rămâne cum am stabilit: occidentalii sunt lași! Țarile din Europa de Vest – o regiune care nu se va amesteca in curand cu Estul, poate niciodata – se inchipuie brusc un soi de inamici viteji ai Rusiei lui Vladimir Putin. Greșit, au fost prietene cu Kremlinul și acum au obraznicia sa se dea victime. Francezi, italieni, nemți sau britanici se vaita ca […] The post Ramane cum am stabilit: occidentalii sunt lași! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

