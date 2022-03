Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a razboiului din Ucraina, ministrul Agriculturii din Spania, Luis Planas, a facut o declarație extrem de controversata pentru Bloomberg News cu implicații uriașe privind securitatea alimentara a populației. „Avem nevoie ca UE sa adauge flexibilitate la normele privind importurile de cereale”…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a declarat luni ca vrea sa pastreze tara neutra in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, potrivit DPA. “Austria a fost neutra, Austria este neutra si Austria va ramane neutra”, le-a spus Nehammer jurnalistilor in timpul unei vizite efectuata in Qatar.…

- Un purtator de cuvant al Ambasadei Rusiei in Frata, Aleksandr Makogonov a negat in weekend, la o televiziune franceza, ”bombardamente ale Rusiei impotriva Ucrainei”. ”A bombarda nu este un cuvant foarte corect. Purtam, in Ucraina, o operatiune militara foarte tintita. A bombarda este in general un lucru…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Romania trimite medicamente si materiale sanitare Ucrainei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte…

- Tarile membre ale Uniunii Europene (UE) au produs, anul trecut, 3,5 milioane perechi de schiuri si placi de snowboard, dintre care aproape jumatate (1,6 milioane) au fost produse in Austria, iar 1,9 milioane de unitati au mers la export in afara spatiului comunitar, in principal in SUA, arata datele…

- Marți, 11 ianuarie, Spitalul Județean Baia Mare a implinit 50 de ani de la inaugurare, care s-a petrecut la cinci ani de la demararea lucrarilor. La acea vreme, unitatea medicala din Baia Mare era cel mai dotat spital din țara, dupa cel din București. ”Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris”…