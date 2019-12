Ramane Angela Merkel fara partenerii de guvernare? In ce conditii ar urma alegeri anticipate in Germania

Mircea Radu revine la TVR, cu un reality show special: Down the road. Aventura

Carismaticul prezentator Mircea Radu revine la TVR, de sărbători, într-un reality show special - "Down the road. Aventura". Vedeta TV va fi ghidul unor tineri extraordinari, cu sindromul Down, protagoniştii unei călătorii care schimbă viziunea… [citeste mai departe]