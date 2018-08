Ramân tradiţiile în folclorul românesc privind cântecul, portul sau dansul Raman traditiile in folclorul romanesc privind cantecul, portul sau dansul În prezent interpretii de muzica promoveaza folclorul în tara si în lume prin internet, foarte mult, prin intermediul radiourilor, televiziunilor si a spectacolelor. Interpretii de muzica populara, Gheorghe Rizea, Ruxandra Pitulice, Catalina Alexa, Florin Stefan, invitati la emisiunea "Serviciul de noapte" de la RRA, au vorbit despre sursele lor de inspiratie si au spus ca în prezent, în general, în domeniul muzical este o mai mare concurenta, alte genuri de… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

