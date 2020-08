Stiri pe aceeasi tema

- Prahova e noul focar de nereguli si de infectari. Ministrul Sanatatii a decis ca Spitalul Floresti sa fie spital COVID. Insa niciun pacient nu a putut fi internat aici pentru ca proprietarul cladirii refuza sa-i primeasca.

- Numar tot mai mare al polițiștilor infectați cu coronavirus, in județul Timiș. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca șase teste pozitive, numarul total al celor infectați ajungand sambata la 22.

- Pentru a preveni raspandirea epidemiei de Coronavirus, Primaria Beclean cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, au hotarat ca taxa de intrare in Weekend sa fie dublata. De asemenea, a fost stabilit un numar maxim de persoane care pot fi prezente concomitent in complex. Cei…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.104 cazuri noi de coronavirus din doar 7.574 de teste. Pana astazi, 27 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 45.902 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 25.794 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.440 de pacienți asimptomatici…

- Doi barbați din Maramureș infectați cu coronavirus au intrat in contact cu zeci de polițiști și medici.Vezi ce s-a intamplat la scurt timp Doi barbati din Maramures, care se deplasau acasa din Constanta, au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus. Barbatii au fost implicati intr-un accident rutier…

- Bilanțul infectarilor cu coronavirus se menține crescut la un nivel ingrijorator. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 315 cazuri noi, o cifra foarte mare avand in vedere ca in weekend se fac mai puține testari. In Romania au fost confirmate 24.045 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID…

- Un numar de 303 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt internati, vineri, in Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. Unitatea precizeaza ca are in total 450 de locuri disponibile, potrivit news.ro.Ludovic Orban anunta alocarea unor 'sume fara precedent' pentru sectorul de investitii…