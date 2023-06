Stiri pe aceeasi tema

- Șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, depistat de polițiști in trafic: S-a ales cu dosar penal Un șofer din Alba, cu permisul de conducere suspendat, a fost depistat de polițiști in trafic. Barbatul s-a ales cu dosar penal. Citește și: SCUTUL PADURII in Alba: AMENZI in valoare de peste…

- Polițiștii Biroului Poliție Autostrazi A1 Deva – Nadlac au oprit pentru control pe Autostrada A1, ieri, in jurul orei 14:00, un autoturism condus de un barbat in varsta de 37 de ani din județul Caraș-Severin. Șoferul era baut bine și, in plus, nu avea permis de conducere. „In urma testarii cu aparatul…

- Luni, 1 mai, polițiștii baimareni au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, care a fost inregistrat cu aparatul radar avand o viteza de 116 km/h. Autoturismul circula pe strada Europa din municipiu, dinspre Bulevardul Regele Mihai I catre Bulevardul Unirii, pe un sector de drum unde…

- Poliția olandeza a arestat un fals "Boris Johnson" pentru suspiciune de conducere sub influența alcoolului. Permisul de conducere al unui ucrainean avea poza fostului premier britanic și data de naștere corecta, dar polițiștii nu s-au lasat pacaliți.

- Mai multi soferi au fost depistati in trafic conductnd fie fara permis de conducere fie sub influenta bauturilor alcoolice, sau a substantelor interzise. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 4 Politie…

- O parte din maramureșenii care s-au prezentat in 10 aprilie la Punctul de Trecere a Frontierei Petea au avut ghinion. Daca in primul caz vorbim de consum de alcool la volan, acum vorbim de un maramureșean care a vrut sa iasa din țara deși nu avea voie sa conduca. Acesta s-a prezentat in Punctul de Trecere…

- Accident rutier la Sebeș: Un șofer baut, cu permisul de conducere anulat, a intrat cu mașina intr-un copac Accident rutier la Sebeș: Un șofer baut, cu permisul de conducere anulat, a intrat cu mașina intr-un copac La data de 6 aprilie 2023, in jurul orei 15.00, polițiștii din Sebeș au intervenit pe…

- La data de 3 aprilie 2023, in jurul orei 15,30, un barbat de 68 de ani, din comuna Șpring, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, intre Sebeș și Rahau, la kilometrul 360+ 800 de metri, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 31 de ani, din Sebeș. In urma accidentului,…