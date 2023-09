Stiri pe aceeasi tema

- Venetia si laguna sa nu vor fi adaugate pe lista patrimoniului mondial aflat in pericol, conform deciziei anuntata joi de Comitetul Patrimoniului Mondial reunit la Riad, decizie care nu tine seama de recomandarile unor experti UNESCO ce avertizau ca Italia nu face suficient pentru a

- Venetia si laguna sa nu vor fi adaugate pe lista patrimoniului mondial aflat in pericol, conform deciziei anuntata joi de Comitetul Patrimoniului Mondial reunit la Riad, decizie care nu tine seama de recomandarile unor experti UNESCO ce avertizau ca Italia nu face suficient pentru a proteja orasul de…

- IFA 2023 de la Berlin a fost un prilej perfect pentru Honor de a anunța doua lucruri importante: sosirea in Europa a noului sau telefon pliabil, Honor Magic V2 (care insa nu are inca o data exacta sau un preț ) și prezentarea noului sau concept de „telefon-poșeta”, Honor V Purse . Am fost acolo și am…

- Venetia ar trebui sa fie adaugata pe o lista a siturilor din Patrimoniul Mondial aflate in pericol, a declarat agentia culturala a ONU. De asemenea, UNESCO monitorizeaza Marea Bariera de Corali din Australia, transmite BBC.

- Un schior a gasit un telefon pierdut pe o partie din Perisher Valley, Australia, și a descoperit o lista de obiective de viața pe ecran: "sa imi dezvolt mușchii”, "sa nu ma tund timp de 3 luni”, "sa am 3 fete pe lista".

- Facebook , una dintre cele mai populare și influente platforme sociale din lume, a atins un nou record de performanța. Meta, compania care deține Facebook, a anunțat ca rețeaua sociala are acum peste 3 miliarde de utilizatori lunari, adica persoane care acceseaza platforma cel puțin o data pe luna.Acest…

- Gina Pistol a trecut printr-o schimbare radicala. Soția lui Smiley i-a surprins pe fani, dupa ce a avut o apariție la care nimeni nu se aștepta. Celebra prezentatoare TV a ajuns de nerecunoscut, dupa ce a facut o schimbare de look de zile mari. Cum arata acum și ce a modificat vedeta la ea. Gina […]…

- Miercuri seara, dupa ora 23.00, aplicația WhatsApp a intampinat probleme de funcționare. Utilizatorii au luat cu asalt alte rețele de socializare pentru a se plange de aceasta situație.WhatsApp a incetat sa mai funcționeze in seara zilei de 19 iulie 2023,. Nu exista deocamdaa informații oficiale…