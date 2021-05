Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, anunta ca unu din trei copii are cel putin un parinte la munca in strainatate, ea precizand ca sunt numeroase cazurile in care ambii parinti sunt plecati, informeaza News.ro . Turcan sustine ca „dificultatile copiilor separati de parinti s-au adancit”…

- ”Daca ne uitam la distributia pe judete a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, vom vedea ca comunitatile cele mai mari se afla in judetele cele mai sarace, ceea ce inseamna ca avem, de fapt, un fenomen social. Saracia suprapusa peste lipsa parintilor, de fapt, a condus la riscuri majore…

- O femeie din Vintileasca trebuie sa explice și in fața judecatorilor atitudinea pe care ar fi avut-o fața de nepoata sa, dupa ce procurorii au concluzionat ca a agresat-o fizic și au decis sa trimita rechizitoriul in instanța. Femeia este acuzata de violența in familie, micuța care ar fi avut de patimit…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parintii plecati la munca in strainatate era, la finele anului trecut, de 13.253, cu 2.605 (16,4%) mai putini fata de 2019, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie (ANPDCA).…

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- Desi numarul romanilor care se intorc acasa din strainatate a crescut in ultima perioada, in judetul Suceava continua sa traiasca departe de parinti cei mai multi copii. Peste 7.000 dintre ei au ramas in grija rudelor sau a altor persoane apropiate, fara sa beneficieze de consiliere sau ajutor pentru…