Militarii israelieni au ucis vineri noaptea in Cisiordania trei palestinieni inarmati, transmit dpa si AFP.

- Peste 380 de copii au fost ucisi si raniti in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, spune procurorul general al Ucrainei. Peste 380 de copii au fost ucisi si raniti in Ucraina dupa ce trupele rusesti au invadat tara, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, conform Sky News. Venediktova,…

- Doi agenti de politie au fost ucisi, iar alte cel putin trei persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce doi teroristi islamisti au comis un atac armat intr-o zona aglomerata din oraselul israelian Hadera, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate israeliene. Fii la curent cu…

- Razboiul din Ucraina a ucis pana acum 136 de copii, in timp ce alti 199 de copii au fost raniti, potrivit unei actualizari postate pe Facebook de Parchetul General al Ucrainei, citat de „The Guardian”. Vineri, ONU a confirmat 1.081 de morti civili si 1.707 de raniti in Ucraina de la inceputul invaziei…

- Cel putin sase civili au fost ucisi si alti 15 raniti intr-un bombardament rus la Harkov, in nord-estul Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional pe Telegram, relateaza AFP."Potrivit datelor preliminare, sase civili au fost ucisi si alti 15 raniti si spitalizati", a postat Oleh Siniehubov. Fii…

- Ministerul Apararii de la Moscova a comunicat miercuri ca 498 de militari rusi au murit si alti 1.597 au fost raniti de la declansarea operatiunii militare in Ucraina, a transmis agentia RIA, potrivit Reuters.

- Doi agenti de securitate au fost ucisi, marti, de un barbat inarmat in campusul unei universitati private din Virginia, Statele Unite, in timp ce un elev a fost impuscat si un altul ranit in fata unei scoli din Minnesota, potrivit AFP. „Un nou atac fara sens a luat viata a doi curajosi ofiteri”,…

- Doi ofițeri israelieni au fost uciși de un coleg dintre trupele lor, care i-a confundat pe timp de noapte cu palestinieni inarmați, in apropierea unei baze militare din Cisiordania, au anunțat, joi, reprezentanți ai armatei, potrivit Reuters.