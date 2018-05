Raluka, super sexy în noul ei videoclip Raluka, artista cunoscuta publicului din Romania pentru vocea sa speciala și hit-urile lansate, lanseaza un nou single in limba engleza, „Undone”. Piesa beneficiaza și de un videoclip care transmite multa energie și in care Raluka apare in ipostaze incendiare. „De prima data cand am ascultat piesa „Undone”, am inceput sa dansez. E o piesa ritmata, perfecta pentru vremea de afara. Ma bucur ca dupa ultimele single-uri lente pe care le-am scos in ultima perioada revin cu ceva energic. Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

