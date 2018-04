Stiri pe aceeasi tema

- Raluka, artista cunoscuta publicului din Romania pentru vocea sa speciala si hit-urile lansate, isi surprinde fanii cu un nou single in limba engleza, „Undone". Piesa beneficiaza si de un videoclip care transmite multa energie si in care Raluka apare in ipostaze incendiare.

- Paul Damixie lanseaza „Spanish”, un mix pop-dance, care are toate sansele sa devina un hit estival de clubbing. “Succesul pe care l-a avut piesa “Get Lost” a fost un impuls urias pentru mine. Mi-a demonstrat ca se poate si ca sunt pe drumul cel bun cu ceea ce fac. Pentru noul single, “Spanish”, am sperante…

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Delia revine cu un nou single care se numește “Du-te-ma”. Piesa a fost compusa integral de artista și produsa de Alex Cotoi, care a produs majoritatea hiturilor Carla’s Dreams, dar și single-ul anterior al Deliei “Fata lu’ tata”. “Intr-o lume perfecta, femeile au senzația ca trebuie sa se incadreze…

- La doar cateva ore dupa ce a publicat “In my blood”, prima piesa marca Shawn Mendes lansata anul acesta, cantarețul ne seduce cu “Lost in Japan”. “Mi-am dorit sa va mai ofer un cantec” a fost mesajul postat de Shawn intr-o postare impreuna cu un preview, pe mai multe rețele de socializare, printre care…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Filmarile au avut loc inainte ca uraganul Irma sa loveasca Miami. Irisha lanseaza cea de-a doua piesa din cariera sa: „You Lose”. Single-ul, compus de Irina Rimes si Vanotek, este insotit si de un videoclip hot filmat in Miami si regizat de Alex Ceausu. „Muzica e cea mai mare pasiune a mea si de aceea,…

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…