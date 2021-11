Stiri pe aceeasi tema

- Patrizia Paglieri și fiul ei au participat la Asia Express, acolo unde au avut parte de experiența vieții lor. Cine este iubitul Patriziei Paglieri S-au certat, s-au distrat și intr-un final au parasit competiția. Patricia Paglieri și fiul ei au fost eliminați de la Asia Express. Celebra italianca a…

- Ana Baniciu a caștigat „Asia Express” alaturi de Raluka. Fosta concurenta a spus ce a facut cu marele premiu pe care l-a primit de la emisiune. Cuza, concurent in acest sezon, a avut o reacție neașteptata. Ana Baniciu și Raluka au format echipa caștigatoare de la „Asia Express”, sezonul 1. Mulți s-au…

- Zi mare in familia lui Liviu Teodorescu! Astazi, frumoasa lui soție, Iulia Iacob, iși sarbatorește ziua de naștere. Blondina a fost asaltata cu o mulțime de mesaje de felicitari din partea internauților, insa și artistul a postat cateva fotografii de colecție cu ei pe rețellee de socializare. Iata cați…

- Indragita Mioara Velicu este sarbatorita zilei! Interpreta de muzica populara a implinit 77 de ani și sarbatorește alaturi de familie. Artista se bucura de fiecare zi ca și cum ar fi ultima, iar aniversarea ei nu face excepție.

- Alexandra Ungureanu este una dintre divele care nu are deloc noroc in amor, dar se pare ca ghinionul nu este de ieri, de azi, ci chiar de pe vremea cand era in liceu. Fosta concurenta de la ”Asia Express” și mama sa, Anca Ungureanu, au facut publice dezvaluiri neștiute despre trecutul tinerei.

- Ziua de 20 septembrie e cea in care Andreea Mantea iși sarbatorește ziua de naștere. Acum a implinit 35 de ani și prin intermediul rețelelor de socializare a transmis un mesaj. Așa a și dezvaluit unde iși petrece aniversarea. Prezentatoarea de la Kanal D și-a petrecut primele clipe la 35 de ani pe mare.…

- Carmen Grebenișan, fosta concurenta de la „Asia Express” și una dintre cele mai apreciate influencerițe, s-a casatorit astazi civil, cu Alex Militaru, dupa aproape trei ani de relație. Cei doi se cunosc insa, de mai mulți ani.„MR&MRS MILITARU. #THEMILIS”, a scris Carmen Grebenișan pe contul de socializare,…

- Bianca și Mihai s-au cunoscut in casa Mireasa sezon 2 și, in ciuda neințelegerilor cu care s-au confruntat, și-au dat o șansa in afara competiției. Recent, cei doi și-au sarbatorit aniversarea zilei de naștere caci sunt nascuți in aceeași zi, zile diferite.