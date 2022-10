Stiri pe aceeasi tema

- Maria Constantin a surprins pe toata lumea atunci cand a dezvaluit faptul ca nunta sa nu va avea parte de tradiții. Cantareața de muzica populara a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, care este motivul pentru care a interzis acest lucru la nunta ei, dar și care va fii tema petrecerii marelui…

- Nu mai este pentru nimeni un secret faptul ca in jurul lui Bogdan Mocanu roiesc multe domnișoare, insa puține au reușit sa il cucereasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, artistul a marturisit cum iși dorește sa fie viitoarea lui iubita. Ce calitați trebuie sa aiba femeia din viața lui.

- Sore este o mama model pentru fiica ei și are motive sa se mandreasca. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca Erin ii moștenește talentul. Cat de mult o susține artista pe micuța atunci cand vine vorba de pasiunile pe care le are. Ce a dezvaluit.

- Misha, fosta soție a lui Connect-R este extrem de activa in mediul online și impartașește cu fanii fel și fel de sfaturi, trucuri și momente din viața ei. Aceasta are impreuna cu celebrul artist o fiica, Maya, de numai 8 ani. Cantareața are o silueta de invidiat și a dezvaluit care este secretul ei…

- Alina Sorescu a trecut printr-o perioada dificila, asta dupa ce vedeta și soțul ei, Alexandru Ciucu, au decis sa mearga pe drumuri separate. Cantareața vrea sa puna accent pe cariera, motiv pentru care a lansat un cantec plin de emoție. Vedeta a oferit declarații in exclusivitate la Antena Stars și…

- Ramona de la Clejani are planuri marețe, asta pentru ca artista de 31 de ani iși dorește sa se perfecționeze. Pentru ca in perioada urmatoare va avea un turneu in America, acolo unde va merge pentru prima data in viața, Ramona de la Clejani iși dorește sa invețe limba engleza.

- Malina Avasiloaie este pe ultima suta de metrii cu pregatirile de naștere. Cantareața și soțul ei sunt in culmea fericirii și sunt tare nerabdatori sa iși intalneasca baiețelul. Aceasta este foarte activa in mediul online și nu se sfiește sa raspunda intrebarilor legate de venirea pe lume a copilului…

- Marina Voica, in varsta de 85 de ani, a fost prezenta in platoul emisiunii „La Maruța”, in ediția de luni, 11 iulie, unde a vorbit și despre situația ei financiara. Indragita solista de muzica ușoara are o cariera de peste 50 de ani, dar nu primește pensie de la stat. Invitata in emisiunea lui Catalin…