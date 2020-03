Raluka se afla in autoizolare, la fel ca toata lumea, insa are un mesaj pentru toți cei care o urmaresc. In cadrul emisiunii „ Vorbește lumea “ de la Pro TV, Raluka a transmis un mesaj prin video call și a povestit cum arata o zi din viața ei, acum, ca toata lumea trebuie sa stea in casa. Iata ce a impartașit artista cu telespectatorii Adelei Popescu și ai lui Cove: „Dimineața imi beau cafeaua și asta e singurul meu moment de liniște și de relaxare al zilei. De ce spun asta? Mie imi este foarte, foarte greu sa stau in casa, sunt o persoana foarte, foarte activa, care alearga non-stop, de dimineața…