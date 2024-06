Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu i-a facut prietenei sale, Raluka, o surpriza cu adevarat emoționanta. Artista a anunțat-o ca va fi nașa bebelușului ei. Iata cum a reacționat cantareața atunci cand a aflat, dar și ce a postat colega ei pe rețelele de socializare!

- O fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu a postat o imagine emoționata pe rețelele de socializare cu burtica de gravida. Ea are toate motivele sa radieze de bucurie, dar mai ales pentru ca se pregatește sa devina mama pentru a doua oara.

- Fosta participanta la „Temptation Island”, in Italia, țara in care a avut și relații cu mai mulți sportivi, Andreea Sasu traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei. Romanca din Pașcani, denumire dupa care o știe foarte multa lume, s-a impacat cu Philipp Plein, celebrul designer german in varsta…

- Fiica lui Liviu Varciu nu a stat departe de lumina reflectoarelor, insa mama ei, da. De curand, Carmina a facut publice cateva imagini emoționante in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Ce mesaj emoționant a scris tanara pentru una dintre cele mai importante ființe din viața ei.

- Ieri a fost o zi importanta in familia lui Victor Pițurca, asta pentru ca și-a sarbatorit ziua de naștere. A implinit 68 de ani, așa ca, fiul lui, Alexandru, nu a ratat acest moment pentru a face publica o imagine in care apare alaturi de nepotul lui, Noah.

- Unul din cele mai controversate personaje in politica romaneasca a acestor ani, George Simion, avea sa genereze mari polemici, odata cu nunta sa din august 2022, cu zeci de mii de invitați. De atunci nu s-a schimbat mai nimic, in ceea ce-l privește, singura schimbare notabila fiind ca soția lui George…

- Catrinel Menghia și iubitul ei, Massimiliano Di Lodovico sunt in culmea fericirii. Cei doi au devenit parinti pentru a doua oara și au dezvaluit deja numele bebelușului, la scurt timp dupa ce a venit pe lume. In luna noiembrie a anului trecut, Catrinel Menghia a anunțat ca una dintre marile ei dorințe…

- Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs vor deveni in curand parinți și intreaga familie se va muta in casa noua moștenita de artista de la bunica ei. Locuința este veche de un secol și se afla inca in plin proces de renovare, iar vedeta a publicat noi imagini cu livingul spectaculos.Ana Baniciu se afla…