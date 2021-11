Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru și Catalin Cazacu formeaza cel mai fresh cuplu in lumea showbiz-ului romanesc. Au fost surprinși de paparazii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, in timp ce se sarutau și se pare ca relația lor a ajuns in scurt timp la un alt nivel, avand in vedere schimbul…

- Este motiv de bucurie in casa Andreei Balan. Fiica sa, Ella, implinește astazi varsta de 5 ani, iar artista a ținut sa transmita un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, dedicat micuței.

- Twitter pare sa fie mare caștigator dupa ce aplicațiile Facebook, Instagram, Messenger și WhatsApp au picat la nivel global luni seara. Numeroase persoane s-au mutat pe Twitter pentru a obține informații privind cele intamplate, iar compania a celebrat momentul printr-o gluma. Citeste intreaga stire:…

- Curtea Suprema de la Minsk a scos vineri in afara legii Comitetul Helsinki din Belarus, ultima organizatie pentru drepturile omului care fusese inregistrata in aceasta tara, ca urmare a unui val de represiuni - ce s-au intensificat in ultimele luni - impotriva militantilor pentru drepturile omului si…

- Bibi este foarte cunoscuta pe rețelele de socializare, acolo unde iși ține fanii la curent cu toate noutațile din viața ei. Artista a aparut pe internet cu o schimbare de look, iar internauții abia au recunoscut-o.

- Institutul Cervantes a lansat miercuri in China serialul de animatie "Lince & Panda", prin care incearca sa promoveze invatarea limbii spaniole prin intermediul retelelor de socializare chineze, relateaza EFE. Intr-un comunicat, institutul subliniaza ca serialul va cuprinde…

- Kylian Mbappe i-a urat joi "bun venit" lui Lionel Messi pe retelele de socializare, la doua zile dupa ce argentinianul a semnat cu Paris Saint-Germain, transmite AFP. "Welcome to Paris, Leo" a postat campionul mondial francez pe Instagram si Twitter, insotind aceasta fraza cu fotografii in care apare…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf se iubește cu Asiana Peng, fosta gimnasta. Cei doi indragostiți sunt in vacanța, de acolo au postat pe rețelele de socializare prima fotografie in calitate de cuplu. Luca și Asiana se afla in Germania. Descopera locuri…