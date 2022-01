Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu este una dintre cele mai controversate și cunoscute vedete din Romania. Este o femeie puternica, independenta și temperamentala, demonstrand ca poate face fața oricarei greutați in viața. In spatele acelei forțe se ascunde o femeie sensibila, atunci cand vine vorba despre familia sa. Diva…

- Andra este una dintre cele mai apreciate și indragite artiste de la noi din țara, insa cu toate acestea a fost și ea victima bulling-ului in copilarie. Vedeta a vorbit despre momentul in care s-a confruntat cu rautațile celor din jur, dar și cum a reușit sa treaca peste aceasta perioada.

- Oana Zavoranu se mandrește cu o afacere de-a dreptul profitabila. Vedeta impreuna cu soțul sau, Alex Ashraf, dețin o clinica medicala din Capitala, care se pare ca le aduce lunar sume de bani impresionante.

- Clipe șocante pentru Ana Cristina Carstea! Mama interpretei de muzica populara s-a rostogolit cu mașina de patru ori, iar aceasta a scapat ca prin minune. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars despre cumplitul accident care avut loc in urma cu o saptamana.

- In seara aceasta, 10 noiembrie, Adda va lansa o melodie noua. Pana atunci, pe Instagram, cantareața a facut dezvaluiri despre cum i-a venit ideea piesei. A suferit mult, dar l-a avut intotdeauna alaturi de ea pe Catalin Rizea, soțul ei. El a sprijinit-o atunci cand i-a fost cel mai greu, cand a aflat…

- Jessica Simpson a impartașit o fotografie de pe vremea in care se lupta cu dependența de alcool in urma cu patru ani. Cantareața a fost deschisa cu privire la dependența ei și spera sa-i inspire pe alții. Vedeta le-a aratat fanilor amprenta pe care dependența de alcool și pastile a... The post Cantareața…

- Multe vedete au ales sa petreaca de Halloween, dar nu e și cazul Ronei Hartener. Cantareața a povestit la Antena Stars ca ea nu poate sa accepte aceasta sarbatoare in care e celebrata moartea. Artista a marturisit ca nu a raspuns copiilor care au venit sa-i ceara bomboane in acea seara.

- Alexandra Stan, una dintre cele mai indragite cantarețe din Romania, a vorbit despre divorțul prin care a trecut. Vedeta a fost invitata la emisiunea „Neatza cu Razvan și Dani”, iar gazdele emisiunii au aflat in premiera despre situația prin care trece aceasta. Vedeta și fostul ei soț, Emanuel Necatu,…