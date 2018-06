Una dintre cele mai frumoase artiste din tara noastra, Raluka a trecut prin momente grele, care i-ar fi putut afecta cariera muzicala. In urma cu mai bine de un an, artista a suferit o interventie pe corzile vocale, unde avea un chist din cauza caruia risca sa ramana fara voce. La patru luni dupa operatie a revenit pe scena, insa nici in prezent nu se simte complet refacuta. Raluka a dezvaluit ca la un moment dat n-a mai putut deloc sa cante, acela fiind cel mai greu moment al carierei. „Cel mai dificil moment a fost acela in care mi-am dat seama ca nu mai pot sa cant. Inca nu am reusit sa-l depasesc…