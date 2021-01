Stiri pe aceeasi tema

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat motivul pentru care au existat cateva probleme la programarile pentru vaccinare in ultimele zile. „Legat de disfuncționalitațile care au aparut in aceasta perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, trebuie sa precizam ca din…

- Pandemia nu a stat in calea dorinței multor vedete de a calatori. Una dintre dstinațiile favorite in acest an, din ce am vazut pe rețelele de socializare, a fost Maldive. Alina Eremia nu a facut excepție, iar plaja a fost mereu locul perfect pentru shooting-uri foto incendiare.

- Istoricul rus Oleg Sokolov a fost condamnat vineri la 12 ani si jumatate de închisoare la Sankt-Petersburg pentru ca si-a ucis si dezmembrat partenera, într-un caz care a relansat dezbaterea despre violentele conjugale în Rusia, relateaza AFP si Reuters. Sokolov "era perfect…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, trage linie la finalul unui an extrem de greu. Deși anul 2020 a fost unul extrem de dificil, CCIAT a organizat doua evenimente de imagine de mare anvergura. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat in data de 4 decembrie cea de-a…

- Manifestatii impotriva proiectului de lege privind „securitatea globala” au loc in mai multe orase din Franta, iar ministrul de Interne a anuntat dupa-amiaza ca mai multe persoane au fost arestate la Paris, potrivit Le Figaro, relateaza News.ro. Francezii au iesit in strada din nou pentru…

- In timp ce toata lumea se pregatește deja de iarna, Lora n-are nicio grija! Se relaxeaza intr-o frumoasa vacanța și cum acolo soarele este inca arzator, a fost pretextul perfect pentru a poza provocator.