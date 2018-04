Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 100 de cugireni si 38 de vinereni, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani, vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Dan Petrescu are o soție superba . La cei 40 de ani ai sai, Adriana Petrescu este una dintre cele mai senzuale vedete din showbiz-ul romanesc. Iata cum s-a fotografiat soția lui Dan Petrescu la plaja. Adriana Petrescu, soția fostului fotbalist Dan Petrescu, s-a fotografiat pe o plaja din Dubai și a…

- „Alexei Mitachi a fost agresiv cu ea și in trecut. Ea era acasa cu fetița ei și acest boschetar a venit sa iși vada copilul. Apoi s-au luat la cearta, el a luat cuțitul și a facut ceea ce a facut. Nici nu pot sa vorbesc despre așa ceva. Dupa ce a omorat-o, a dat un mesaj și s-a aruncat pe geam de…

- Raluca Zenga e scriitoare. Soția cunoscutului antrenor Walter Zenga vrea sa scoata in acest an o a treia carte. Dupa „Manualul mamicii ZEN” și cartea de versuri „Dragostea in 3D”, Raluca Zenga vrea sa scrie și un roman. Cu soarele bland batand prin geam și cu marea la doi pași, inspirația vine mai…

- Walter și Raluca Zenga fac naveta intre Dubai și Crotone, Italia, de cand antrenorul a prins un nou contract. Dar reușesc sa țina vie flacara iubirii vie cu ajutorul rețelelor de socializare. Raluca Zenga posteaza o poza provocatoare pe Instagram, iar Walter comenteaza: „Cați prieteni te iubesc, mia…

- Un nou scandal a izbucnit intre Brigitte Sfat și Ilie Nastase, dupa ce aceștia s-au impacat in noaptea de Revelion, petrecuta in Dubai. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au ajuns din nou la cuțite. De data asta, bruneta iși acuza soțul de furt și este revoltata de gestul fostului tenismen. „Ieri dupa-amiaza,…