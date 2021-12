Stiri pe aceeasi tema

- Ela și Petrica sunt marii caștigatori de la „Mireasa”, show-ul matrimonial prezentat de Simona Gherghe la Antena 1. Cei doi au plecat acasa cu marele premiu pus in joc, dupa ce timp de o saptamana telespectatorii i-au votat.Duminica, 19 decembrie, a avut loc marea finala de la „Mireasa” sezonul 4. Patru…

- Ion și Raluca formeaza un cuplu deosebit, iar dupa mult timp in care cei doi au format o relație, concurentul a decis sa o ceara in casatorie. Un val de lacrimi și emoții a avut loc in platoul emisiunii Xtra Night Show. Evenimentul a fost foarte important pentru fiecare dintre cei doi. Iata cum au petrecut…

- Au lasat toate certurile in spate, iar acum Ion și Raluca iși fac planuri mari de viitor. Cei coi concurenți au vorbit la ”Mireasa - Capriciile iubirii” despre casatorie și copii, moment in care tanarul a marturisit ca-și dorește cu ardoare un baiat, chiar daca va avea și doua sau trei fetițe.

- Joi seara, in platoul emisiunii „Mireasa - Capriciile iubirii”, Ion și Seba s-au luat la cearta, asta dupa ce Raluca a avut o discuție mai de suflet cu cel din urma. De acolo și pana la o adevarata disputa, despre care se spune ca nu se va incheia prea repede, a mai fost doar un pas.

- Dupa desparțirea de Ion, Raluca trece prin momente din ce in ce mai grele și adesea este surprinsa plangand. Cu toate acestea, concurenta se mai bucura atunci cand primește cadouri de la susținatori.

- Ion și Raluca de la Mireasa sezon 4 s-au desparțit in urma cu cateva zile. De atunci, cei doi se acuza reciproc ca sunt falși, iar concurentul a cerut insistent ca frumoasa Carmen sa reintre in competiție.

- Carmen a intervenit telefonic pentru a da cateva explicații legate de scrisoarea pe care a trimis-o. Desparțirea dintre Ion și Raluca a fost una de-a dreptul rasunatoare, iar acum, concurentul din casa Mireasa, capriciile iubirii, a dat carțile pe fața și a spus care a fost motivul real a separarii.

- Raluca a intrat in casa Mireasa cu gandul sa-și repare inima, dar cum relația cu Ion nu a funcționat, aceasta iși dorea sa mearga mai departe pentru a vedea daca iși poate gasi jumatatea.