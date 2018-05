Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile la codurile penale, contestate la CSM înainte de dezbatere în comisia Iordache. Forumul judecatorilor din România, instantele si parchetele nu sunt de acord cu aceste schimbari.

- Liderul PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, va conduce Comisia speciala pentru adoptarea Codului Administrativ, organism creat in interiorul Parlamentului, in scopul imbunatațirii funcționarii administrației publice din Romania. Ciolacu a primit astazi votul de investitura din partea colegilor deputați.…

- Monica Macovei, reacție la proiectele de modificare a Codurilor penale: ”Romani, fiți cu ochii pe Parlament: Dragnea nu se lasa, distruge o țara ca sa scape!”, a scris europarlamentarul, joi, pe pagina de Facebook, despre propunerile facute de coaliția PSD-ALDE, pentru punerea in acord a legislației…

- "S-au depus ieri (miercuri - n.r.), de catre grupurile parlamentare PSD si ALDE din Camera si Senat trei initiative care vizeaza modificarile si punerea in concordanta a Codului penal, Codului de procedura penala si Codului de procedura civila cu deciziile Curtii, cu directivele europene si cu deciziile…

- Presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca prin proiectele de modificare a Codurilor penale parlamentarii PSD si ALDE nu fac altceva decat sa normalizeze o viata in Romania, "o viata care trebuie gestionata de niste reguli clare". "S-au depus…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, sambata, ca in urma cu doua zile s-a intalnit cu Adam Sambrook, viceambasador in cadrul Ambasadei Marii Britanii in Romania, caruia i-a prezentat stadiul celor trei ale justitiei, precum si modificarile aduse Codurilor penale

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…