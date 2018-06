Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Sibiu, ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat de presedinte. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat ca acesta este un angajament al presedintelui de a lupta pentru o Romanie europeana.

- Primele reacții ale partidelor, dupa anunțul lui Iohannis ca va candida pentru un nou mandat. Cei de la PSD, PNL și USR au comentat anunțul șefului statului, iar daca cei de la PSD spun ca Iohannis nu are nicio șansa sa mai caștige un nou mandat la Palatul Cotroceni, Opoziția saluta decizia acestuia.…

- "Din pacate, tocmai in anul Centenarului, democratia din Romania este grav pusa in pericol de o guvernare care distruge legi si institutii pentru a servi interesele infractorilor. Partidul National Liberal va fi alaturi de presedintele Iohannis in prima linie a luptei pentru o Romanie europeana.…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca mitingul anuntat de PSD-ALDE este "doar un alt moft al unui grup infractional organizat in lupta cu justitia si bunul simt". "Protestul anuntat de PSD-ALDE este doar un alt moft al unui grup infractional organizat in lupta cu justitia si bunul…

- Cateva zeci de persoane au iesit sa protesteze duminica seara in Piata Unirii. Mesajele lor erau de sustinere a Laurei Codruta Kovesi si a DNA. "Sustinem L.C.K. si DNA" si "Vrem o Romanie europeana" au fost mesajele iesenilor care s-au adunat incepand cu ora 20:00 in centrul orasului. FOTO: Facebook…