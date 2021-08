Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar intr-un mod predictibil, care sa nu provoace concedieri, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost intrebata, la Slatina, de un oltean, daca se poate descurca cu salariul minim pe economie. STIRIPESURSE.RO va prezinta adevarat discuție dintre cei doi: R.T.: Buna! Ce lucrati? -Am fost la negru in Italia, in Portugalia, in care... nu m-am…

- Un cetațean din Slatina i s-a plans Ralucai Turcan, ministrul Muncii, ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie, iar ministrul i-a sugerat acestuia sa sa iși caute și un loc de munca part-time, potrivit Antena3. Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost, marți, la Slatina la Bursa…

- Un barbat din Slatina i-a spus Ralucai Turcan, ministrul Muncii, ca in Romania nu se poate trai cu salariul minim pe economie. Replica a fost sa iși caute și un loc de munca part-time.Cetațeanul i-a explicat faptul ca nu se poate trai cu 1.340 de lei pe luna, atat cat este salariul minim pe economie,…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit despre salariul minim din Romania, și a recunoscut ca acest venit este unul mic. Dar, pe de alta parte, folosind un termen la moda, Turcan a afirmat ca trebuie crescut intr-un mod „predictibil”, pentru a putea fi susținut pe termen lung si in corelare directa…

- Salariul minim va crește la 3.000 de lei pana in anul 2026. Noua formula de calcul, in PNRR Pana in 2026, salariul minim va ajunge pana la 3.000 de lei, potrivit angajamentului luat de Guvernul Cițu in fața Comisiei Europene, arata DCNEWS.ro. Salariul minim ar urma sa fie egal, in 2026, cu salariul…