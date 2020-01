Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca ministrul Educatiei, Monica Anisie, si ministrul Muncii, Violeta Alexandru, nu sunt in pericol sa fie remaniate, anunța AGERPRES.

"Nu, nu este adevarat. Nu exista nici cea mai mica samanta de adevar in aceasta informatie", a spus Turcan la Realitatea Plus, intrebata despre acest subiect.

Raluca Turcan a adaugat ca nici ei nu i-a placut momentul in care ministrul Educatiei a intrat in clasa peste o invatatoare, in timpul unei vizite…