Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata de jurnalisti ce vor face parlamentarii PNL, Raluca Turcan, a declarat, intr-o conferinta de presa: "Niciun parlamentar al PNL nu a votat pentru motiunea de cenzura initiata de PSD. (...) Dupa acest vot, in conditiile in care noi sustinem organizarea de alegeri anticipate, tinand cont ca…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, sambata, la Sibiu, ca liberalii vor merge in Parlament și nu vor vota propriul Guvern, forțand, astfel, alegerile anticipate. „Nu este o procedura pe care sa o iubim, ci dictata de textul Constituției”, recunoaște Turcan, citata de Mediafax.

- Guvernul Orban a fost demis dupa ce moțiunea de cenzura a PSD a trecut, cu 261 de voturi. Pentru a trece moțiunea erau necesare 233 de voturi. Motiunea de cenzura a fost depusa de PSD dupa angajarea raspunderii Guvernului pe proiectul alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Este al cincilea guvern…

- Guvernul a fost demis, dupa adoptarea motiunii de cenzura. Orban: Parlamentul este dominat de ''forte retrograde'' Motiunea de cenzura intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti", initiata de PSD, a fost adoptata, miercuri, de Parlament. S-au înregistrat…

- ​Comisiile juridica și de buget ale Camerei Deputaților au dat aviz negativ legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe în timpul vacanței parlamentare, actul normativ urmând a fi trimis plenului. Vicepremierul Raluca Turcan a comentat ca încercarea de a bloca…

- Vicepremierul Raluca Turcan detine, potrivit declaratiei de avere, un apartament de 102 mp in Sibiu, achizitionat in anul 2017 alaturi de sotul ei, Valeriu Turcan, doua terenuri si un autoturism. Potrivit documentului afisat pe site-ul Guvernului, Raluca Turcan are un teren de 3.000 de…

- Unirea celor trei provincii romanesti prin autostrazi reprezinta o prioritate pentru Guvern, a declarat, duminica, la Alba Iulia, intrebat despre acest obiectiv, premierul Ludovic Orban. "Este unul din obiectivele noastre prioritare. Autostrada de pe coridorul IV Pan-european, cele cinci tronsoane…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, astazi, la Sibiu, ca Guvernul va angaja raspunderea pe abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata modificarea legii de catre Parlament. Turcan afirma ca 20.000 de infractori periculoși au ieșit din inchisoare beneficiind de aceasta lege. „Ne punem…