- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, miercuri seara, ca alocatiile trebuie majorate si vor fi majorate, insa acestea trebuie completate de alte servicii care sa vina in sprjiul familiilor vulnerabile. ”Sunt copii in Romania care nici macar nu miros alocatiile”, a afirmat ministrul.

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a anunțat recent ca in urma cartografierii grupurilor vulnerabile, realizata in acest an, a reieșit ca persoanele peste 65 de ani constituie principala categorie de persoane supuse riscului de saracie și excluziune sociala (31,16%). „Conform datelor…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, considera ca sistemul de asistenta sociala din Romania nu si-a indeplinit menirea in ultimele trei decenii, ceea ce a dus la adancirea inegalitatilor, potrivit agerpres.ro. "Dupa 30 de ani, cu multi ani de politica de stanga, asistenta sociala in Romania e…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, marti, referitor la cresterea alocatiilor pentru copii, ca asteapta ‘cu maxim interes’ votul din Parlament, mentionand ca, in functie de decizia din forul legislativ, Guvernul trebuie sa se ‘replieze’. ‘Astept cu maxim interes votul din Parlament. (…) Asteptam…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus ca unu din trei copii cu parinți plecați in afari se simte lipsit de ingrijirea parinteasca, iar pandemia a adancit aceste probleme. „Și mai puțini au reușit sa iși vada parinții, și mai mulți au devenit vulnerabili in fața abandonului școlar”, a zis Raluca Turcan,…

- Ajutor financiar pentru parinții cu copii mici pentru a reveni la munca mai repede. Ce stimulente in bani pentru parinții cu copii mici sunt promise?Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, vrea sa acorde stimulente financiare pentru ca parinții cu copii mici sa revina la lucru. Se…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi adoptata ordonanta care ii incurajeaza pe parintii cu copii mici sa revina la lucru, prin acordarea unui stimulent de 1.500 de lei pe toata durata concediului de crestere a copilului, lunar, acelor parinti care revin…