Cha Cha Litix, ep. 4. Vine vara, bine-mi pare, dar zăpada-i încă mare

O emisiune aproape politică, nerecomandată celor pătimaşi The post Cha Cha Litix, ep. 4. Vine vara, bine-mi pare, dar zăpada-i încă mare appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Cha Cha Litix, ep. 4. Vine vara, bine-mi pare, dar zăpada-i încă… [citeste mai departe]