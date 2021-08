Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, care iși dorește cu ardoare de la Florin Cițu, sa fie pus șef la Camera Deputaților in locul lui Ludovic Orban, in cazul in care premierul va caștiga alegerile PNL, a devenit un adevarat “mielușel” in relația cu prim-ministrul. Copreședintele USR PLUS fusese mandatat, luni dupa-amiaza,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni seara, la Digi24, ca iși va scrie demisia inainte de 25 septembrie, ziua Congresului PNL. Mai mult, daca va pierde alegerile, va pleca din funcția de șef al Camerei Deputaților, a spus Orban. Anunțul lui Orban este un mesaj subtil catre Florin Cițu,…

- Ludovic Orban a caștigat mai multe filiale și mai mulți delegați ca Florin Cițu, dupa prima saptamana de alegeri interne in PNL. Conform calculelor la zi, dupa data de 5 iulie, actualul președinte ar avea 7 filiale caștigate fața de doar 4 obținute de Cițu, una dintre filiale fiind fara opțiune pana…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…

- Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor si Senatului au dat, miercuri, cu majoritate de voturi, aviz favorabil pentru ca Fabian Gyula sa ocupe functia de Avocatul Poporului. Desemnarea Avocatului Poporului urmeaza sa fie facuta in plenul reunit al Parlamentului, cel mai probabil luni. Fabian Gyula…

- Președintele Comisiei de la Veneția solicita explicații privind revocarea Renatei Weber. Comisia le-a trimis scrisori presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban si presedintelui Senatului, Anca Dragu, dupa revocarea Avocatului Poporului. Comisia de la Venetia critica revocarea Avocatului Poporului…

- Declarația de azi a președintelui PNL, Ludovic Orban, ca la negocierile pentru formarea guvernului și imparțirea funcțiilor, echipa sa de negociere formata din Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartau “l-a parasit” i-a enervat pe liderii nominalizați, care au reacționat agresiv. Rareș Bogdan…

- 1 Iunie a fost sarbatorita la Camera Deputaților prin Ziua Porților Deschise pentru copii. Micuții care au mers sa vada, marți, aceasta aripa a Palatului Parlamentului au fost intampinați de fanfara Jandarmeriei, dar și de președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. “E o institutie importanta…