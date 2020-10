„80 de miliarde de euro este bugetul alocat Romaniei, din fonduri europene, in anii urmatori. Este cea mai consistenta finantare europeana pe care a primit-o Romania de la aderare si, totodata, o sansa uriasa de dezvoltare. Din aceasta suma, peste 30 de miliarde vor fi investiti in reconstructia Romaniei dupa perioada de criza sanitara, prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Alaturi de ministrul fondurilor europene, Marcel Ioan Bolos, am avut astazi o intalnire de lucru cu Johannes Hahn, comisarul european pentru buget si administratie. L-am asigurat pe comisarul Hahn ca Ministerul Fondurilor…