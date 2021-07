Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si a pandemiei, este acum fortata sa lucreze la capacitate maxima pe masura…

- Declarația de azi a președintelui PNL, Ludovic Orban, ca la negocierile pentru formarea guvernului și imparțirea funcțiilor, echipa sa de negociere formata din Rareș Bogdan, Raluca Turcan și Robert Sighiartau “l-a parasit” i-a enervat pe liderii nominalizați, care au reacționat agresiv. Rareș Bogdan…

- Liderii PNL au inceput razboiul declarațiilor, in lupta pentru șefia partidului. Ludovic Orban a spus ca “a fost parasit” de echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un…

- Raluca Turcan, prim-vicepreședintele departamentului de comunicare al PNL, s-a plans marți, in ședința conducerii partidului, ca acest departament “nu o ajuta”. Ministrul Muncii are, la partid, funcția de coordonare a departamentului de comunicare. Turcan le-a spus colegilor din conducerea partidului…

- Parintii care se intorc la serviciu inainte ca bebelusul sa implineasca sase luni vor primi un stimulent de insertie majorat, in valoare de 1.500 de lei, incepand din aceasta saptamana. Dupa ce Guvernul a publicat normele de aplicare ale legii, parinții pot alege daca raman in concediu de creștere și…

- Dialog haios intre Mihai Gadea și Mircea Badea, miercuri seara, la finalizarea emisiunii “Sinteza Zilei” și debutul celei moderate de Mircea Badea, “In gura presei”, despre propunerea PNL pentru șefia TVR, reporterul Ramona Saseanu, care a facut interviuri cu vrajitoare. Cei doi realizatori au comentat…

- Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, la care vor participa și miniștrii USR-PLUS, se afla și memorandumul privind taierea sporurilor bugetarilor. Memorandumul are ca tema: Stabilirea principiilor care vor sta la baza reanalizarii și elaborarii cadrul legal privind salarizarea personalului platit…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca inca nu a platit amenda de 500 de lei primita saptamana trecuta, pentru ca nu a purtat masca la o acțiune de impadurire, in Talmaciu, judetul Sibiu „Mai am, cred, zece zile sa platesc. Am primit instiintarea in cutia postala. Am 15 zile sa platesc jumatate…