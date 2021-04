Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca "se prefigureaza" ca aproximativ 270.000 de romani sa plece anul acesta la munca in Germania, ea precizand ca a discutat, vineri, cu omologul sau german, cu privire la situatia acestora. "Pentru acesti aproximativ 270.000 de muncitori deja am facut…

- Sistemul judiciar din Romania se afla in plina schimbare Recent, Curtea Constitutionala a luat doua decizii foarte importante, menite, aparent, sa lamureasca in esenta activitatea magistratilor. In concret, CCR a decis ca un procuror DNA nu mai poate continua ancheta intr un dosar disjuns si ca punerea…

- Dana Budeanu arata ca in timp ce liberalii se amuza de faptul ca lui Marcel Ciolacu i s-au vazut banii din buzunar, colega lor de partid, Raluca Turcan, afișeaza o opulența demna de invidiat. Dana Budeanu susține ca Raluca Turcan se afișeaza cu geanta Hermes de 15.000 de euro și pufoaica de 1600…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat ca softul pentru recalcularea dosarelor de pensii este aproape gata și probabil in urmatoarea saptamana va fi lansat. Conform oficialului din Guvernul Cițu, acest soft va include toate datele necesare pentru recalcularea celor cinci milioane de pensii. Raluca…