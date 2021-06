Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) vor pune in curand bazele acreditarii ocupatiei de analist comportamental, care ofera servicii in sprijinul familiilor care au copii cu probleme de sanatate mintala,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca in ultimii cinci ani numarul angajaților cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori. Numarul celor incadrați cu acest tip de salarizare este de 1.6 milioane. ”Exista o realitate pe care trebuie sa o acceptam: in Romania a crescut, in ultimii cinci…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunta ca numarul angajatilor incadrati cu salariul minim pe economie a ajuns la 1,6 milioane, informeaza News.ro.Raluca Turcan precizeaza ca numarul lucratorilor cu salariul minim pe economie a crescut de cinci ori in ultimii cinci ani. "Exista o realitate pe care trebuie…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) preia de astazi o parte din povara administrativa si financiara necesara pentru crearea infrastructurii necesare furnizarii serviciilor comunitare integrate la nivelul celor 139 de comunitati expuse saraciei, a anuntat, miercuri, ministrul de resort, Raluca…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. "Derulam deja, prin Ministerul Muncii, mai multe proiecte care vor contribui…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a finalizat analiza tuturor ocupatiilor din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) si a calificarilor existente, a transmis, joi, Raluca Turcan. Ministrul Muncii spune ca lista va fi actualizata ținand cont de "meseriile viitorului", iar cele care nu se mai…

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a demarat, impreuna cu Inspectia Muncii, o campanie de informare a romanilor care lucreaza in strainatate cu privire la modul de recrutare, conditiile de munca si drepturile acestora, a anuntat, luni, ministrul de resort, Raluca Turcan, pe Facebook. …