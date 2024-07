Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii are solutii legale pentru clarificarea situatiei juridice a Palatului Reginei Maria din Mamaia, iar Primaria Constanta a initiat un proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpararea terenului aferent edificiului, a anuntat ministrul Raluca Turcan,…

- Ministerul Culturii vrea sa cumpere Palatul Reginei Maria din Mamaia și anunța ca are deja finanțarea pentru restaurarea acestuia. Raluca Turcan a facut apel la Ministerul Economiei sa fie sprijinita in acest demers.

- Ministerul Culturii impreuna cu Primaria Constanta continua eforturile pentru salvarea Palatului Reginei Maria din Mamaia Potrivit ministrului Culturii, Raluca Turcan, in luna martie a acestui an, la initiativa Ministerului Culturii, a fost aprobat Memorandumul privind contractarea unui imprumut de…

- Noua sesiune de finantare a programului de atragere a investitiilor in productia de film pe teritoriul Romaniei va fi deschisa joi, la ora 12.00, a anuntat Raluca Turcan, ministrul Culturii. „Daca am asteptat peste trei ani sa vedem un nou apel de proiecte asumat de furnizor, de astazi, producatorii…

- Primaria Constanta a emis, pe data de 1 iulie, o autorizatia de construire pentru Corsa SRL. Firma vrea sa construiasca o pergola din structura metalica pentru restaurantul Motor, de langa Cazinoul din Mamaia. Corsa SRL este detiuta de Cricorom Turism SRL, iar administrator este Dzogoliuc Cristian.…

- Candidatul PSD la Primaria Constanța, Horia Constantinescu, are in plan doua pasaje rutiere supraterane, pe modelul Pasajului Europa Unita, realizat in Sectorul 4 al Capitalei. Recunoscut drept un oraș in care traficul la orele de varf a devenit un adevarat coșmar pentru șoferi, Constanța are nevoie…

- Stelian Ion, candidatul ADU pentru Primaria Constanta organizeaza astazi, la ora 14.00, o conferinta de presa in care este invitat si edilul actual Vergil Chitac pentru o dezbatere publica. Evenimentul are loc pe faleza statiunii Mamaia, in fata bucatii de plaja pe care primarul Vergil Chitac a vandut…

- La propunerea candidatului PSD la Primaria Constanta, Horia Constantinescu, premierul Marcel Ciolacu, prezent la Constanta cu ocazia evenimentului de lansare a candidatilor PSD la alegerile locale, a inclus in agenda sa, o intalnire de lucru cu reprezentantii patronatelor din industria ospitalitatii…