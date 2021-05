Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a afirmat ca un obiectiv al institutiei pe care o conduce si al Guvernului il reprezinta cresterea numarului de locuri de munca mai bine platite si platite legal, precizand ca acceptarea unor forme de plata la negru sau la gri afecteaza atat angajatul, cat si societatea.…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri noi obligații pentru agențiile de plasare a forței de munca in strainatate, astfel incat romanii care pleaca la munca in afara țarii sa fie mai bine protejați. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca in strainatate și…

- Guvernul a aprobat, miercuri, proiectul de OUG privind noi masuri pentru a crește gradul de protecție a cetațenilor români care lucreaza în strainatate. Actul normativ prevede noi obligații pentru agenții de plasare a forței de munca în strainatate și a furnizorilor de servicii de…

- Despre cei aproximativ 270.000 de lucratori din Romania care vor pleca la munca, in acest an, in Germania, Raluca Turcan, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, spune: „Suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca…

- Aproximativ 270.000 de lucratori din Romania vor merge sa munceasca anul acesta in Romania si suntem preocupati sa oferim pentru fiecare dintre acestia garantia ca drepturile le vor fi respectate si ca vor avea conditii de munca adecvate, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei…

- Pandemia de coronavirus a determinat aproape 1 milion de romani plecați la munca in strainatate sa se intoarca inapoi in Romania. Intrebata cați romani s-au intors din strainatate din cauza pandemiei, Raluca Turcan, actual ministru al Muncii a spus: „Avem o cifra, insa este acum fluctuanta, pentru…

- Președintele Consiliului Județean, Gherghe Flutur, i-a cerut astazi ministrului muncii, Raluca Turcan, care s-a aflat in vizita de lucru la Suceava, sa gaseasca soluții in vederea incheierii unui acord cu Ucraina pentru a duce forța de munca in Romania. ”Ma refer aici la investitori care doresc sa investeasca…