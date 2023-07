Raluca Turcan refuză să vorbească pe subiectul azilelor groazei Actualul Ministru al Culturii, Raluca Turcan, a refuzat sa discute despre situația azilelor din Voluntari, in timp ce se afla in vizita la Timișoara. Fostul ministru al Muncii a declarat nu acesta este scopul vizitei sale și ca are incredere in autoritați sa iși faca treaba. ”Tot ce am avut de spus pe acest subiect, am spus. Vizita mea la Timisoara are cu totul si cu totul alta agenda. Am incredere in ancheta derulata de o institutie a statului care investigheaza criminalitatea organizata. Nu mai am nimic de spus pe acest subiect, ce a trebuit sa spun, am spus public. In rest, multe-multe interpretari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

