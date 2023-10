Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat, duminica, la Deva, ca salarizarea in domeniul cultural este una jenant de mica, ce nu stimuleaza profesionistii sa si doreasca sa lucreze in acest sector, cu toate ca este nevoie de specialisti, motiv pentru care a propus o noua lege a salarizarii in aceasta…

- Bienala Albastra iși propune sa devina cel mai mare eveniment cultural din aceasta parte a Europei, in domeniul artelor vizuale. Anul acesta participa peste 400 de artiști, cu peste 1.000 de piese

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan , a fost chemata de USR la comisia de Cultura din Camera Deputatilor pentru a da explicatii despre modificarile aduse sistemului cultural din Romania prin initiativele recente de reglementare ale Guvernului. Potrivit USR, ministrul a confirmat prezenta pentru data de…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spera ca va fi gasita o varianta care sa nu afecteze instituția și domeniul culturii, in contextul reducerii cheltuielilor bugetare din minister. Raluca Turcan a declarat ca exista posturi neocupate, insa domeniul culturii nu poate fi pus intr-un șablon datorita specificitații…

