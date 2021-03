Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, a fost surprinsa fara masca in timpul unei acțiuni de impadurire care a avut loc in zona Sibiului. Pozele, in care Raluca Turcan apare și cu masca, și fara masca, alaturi de alți oameni prezenți la acțiune, au fost postate chiar pe pagina ei de Facebook. Unul dintre…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a participat, sambata, la o actiune de impadurire in judetul Sibiu, nde au fost plantati 1.300 de puieti de gorun si pin, anunța news.ro. ”O zi de primavara in aer liber, intre prieteni si cu gandul la natura - asta au pregatit pentru astazi neobositii voluntari…

- Sub autoritatea Instituției Prefectului, structurile teritoriale ale M.A.I. si reprezentanti ai institutiilor cu atributii de control au intensificat, tot weekendul trecut, activitatile, pe raza judetului Bacau, pentru siguranta si sanatatea cetatenilor, fiind efectuate verificari in zonele aglomerate,…

- Manifestantii, aproximativ 50 de persoane, au afisat un banner cu inscriptia "Stop vaccinarii obligatorii!", iar unii dintre ei au purtat tricouri cu inscriptia "Nu vaccinarii fortate!".Desi protestatarii au purtat steaguri tricolore cu insemnele AUR, iar una dintre persoanele care au organizat actiunea…

- Jandarmeria Alba continua acțiunile executate pentru prevenirea și limitarea infectarii cu noul Coronavirus. In acest context, in ultimele 7 zile, peste 430 de jandarmi, alaturi de alte structuri și autoritați, au acționat pe raza județului Alba. Pe timpul misiunilor desfașurate in vederea verificarii …

- Medicii insista asupra respectarii masurilor de protectie impotriva COVID19 România este la începutul celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de boli infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara. El insista asupra respectarii…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a a evitat sa declare concret daca va avea loc o noua majorare a alocațiilor copiilor, dupa cea produsa in prima luna a anului 2021. „In momentul de fața avem un proiect de lege in Parlament. In funcție de rezultatul votului din Parlament vom vedea daca vor mai fi și…

- Șeful campaniei de vaccinare, despre renunțarea la portul maștii de protecție: Vor fi ridicate mare parte a masurilor dupa imunizarea a 70% a populației Valeriu Gheorghița, șeful campaniei naționale de vaccinare, a discutat despre renunțarea la purtarea maștii de protecție, susținand ca acest lucru…