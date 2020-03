Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, marti, o intalnire de lucru cu premierul interimar, Ludovic Orban, la care vor participa si ministrii Apararii si Economiei.Citește și: Guvernul INTERZICE romanilor sa-și mai creasca porcii in propria gospodarie/ UPDATE Potrivit unui anunt al Guvernului,…

- Deputatul USR de Bistrița-Nasaud, Cristina Iurișniți, este de parere ca ar trebui sa se puna mult mai mult accent pe susținerea invațamantului profesional, motiv pentru care propune organizarea unor ample campanii prin intermediul carora elevii sa fie indemnați sa aleaga o meserie și sa se indrepte…

- Miniștrii PNL au parte de audieri maraton, în timp ce miniștrii PSD au avut parte de fiecare data de audieri formale, pe repede înainte, declara la RFI vicepremierul desemnat Raluca Turcan. În același timp, ea respinge acuzațiile USR potrivit carora ar exista un blat între liberali…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste miercuri, 19 februarie, cu liderii PNL, in contextul finalizarii audierii ministrilor in comisiile din Parlament si a nevoii de adoptare a unei strategii in vederea votului in plen.Intalnirea are loc la ora 17.00, la Vila Lac 2, intr-un format restrans,…

- Fostul presedinte a raspuns comparatiei facute de Victor Ponta, intre situatia politica de acum si cea din 2009, cand Basescu l-a refuzat pe Iohannis pentru functia de premier. "Nu sunt aceleasi situatii, eu in 2009 m-am straduit sa pun doua guverne, pe cand aici se vrea sa cada doua guverne.…

- Premierul Ludovic Orban se declara multumit de modul in care comunica ministrii din Cabinetul sau, desi, in ultimele zile, in partid au fost nemultumiri legate de scandalurile in care au fost implicati unii dintre ei."Eu sunt foarte multumit de modul de comunicare a ministrilor din cabinet, i-am evaluat,…

- Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind alegerea presedintilor de consilii judetene din randul consilierilor in cazul in care ordonanta initiata de Guvernul PSD care vizeaza stabilirea presedintilor de CJ prin vot uninominal nu va fi respinsa de Parlament, a anuntat joi viceprim-ministrul…

- Bugetul pentru 2020 este gata, a fost construit pe legislatia si taxele in vigoare si cred ca va fi prezentat in Parlament saptamana viitoare, a declarat, marti seara, la Digi24, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Bugetul este gata, va fi prezentat in Parlament, cred ca saptamana viitoare (...)…