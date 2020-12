Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi prelungirea pana la 30 iunie 2021 a acordarii indemnizației pentru timpul redus de munca (Kurzarbeit), a celei pentru reducerea activitații profesioniștilor, precum și a indemnizației de șomaj tehnic pentru angajați și alte categorii de profesioniști, anunța…

- Scenarii pentru majorarea salariului minim. Patronatele solicita inghețarea pentru șase luni. Orban: ”Salariul minim va crește in functie de evolutia economiei” Patronatele care sunt implicate in consultarile cu Guvernul si cu sindicatele pe tema majorarii salariului minim pentru anul 2021…

- (P) In urma cu aproape un an, in decembrie 2019, am preluat mandatul de secretar de stat in Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), primind in coordonare Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS), instituție care gestioneaza plata tuturor beneficiilor sociale in Romania. Am…

- Intrebata luni seara, intr-o emisiune la B1 Tv, cum explica prezenta pe listele de candidati ale PNL a unor parlamentari care in mandatul inceput in 2016 au contribuit, cu votul lor, la modificarile legilor Justitiei care au scos oameni in strada, liderul PNL Raluca Turcan a sustinut ca fara aportul…

- „Pe fondul lipsei dialogului intre organizatia noastra, Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii si ministrul Muncii, doamna Victoria-Violeta Alexandru, in urma consultarii membrilor nostri, luni 19 octombrie, vom recurge la forma de protest de tip – greva japoneza – pentru a semnala situatia deosebita…

- Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii declanseaza, luni, o greva japoneza acuzand lipsa dialogului cu ministrul de resort si denigrarile angajatilor venite chiar de la seful institutiei."Pe fondul lipsei dialogului intre organizatia noastra, Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii si ministrul…

- Mult prea preocupat de campania electorala, absent nemotivat de la problemele reale ale nemțenilor, Ionel Arsene recurge, din nou, la limbajul care l-a consacrat. Daca la mijloc ar fi vorba doar despre aversiunea patologica pe care o are fața de PNL, motivata și de faptul ca nu mai are majoritate in…

- Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunța ca venitul minim la care se calculeaza contribuția de asigurari sociale pentru persoanele care doresc sa iși cumpere vechime in munca este salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata, iar cota de contribuție pentru anul 2020 este de 25%. Șeful…