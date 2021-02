Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de interzicere a cumularii pensiei cu salariul la stat va fi prezentat zilele urmatoare in sedinta de Guvern, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului ministerului de resort. …

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca i se pare normal sa se interzica cumulul pensiei cu salariul de la stat, iar fiecare persoana sa decida daca doreste sa incaseze pensia sau salariul. Proiectul de lege pregatit de Ministerul Muncii este considerat de primul-ministru ”foarte bun”. Florin…

- Ori pensie, ori salariu! Ministrul Muncii interzice pensionarilor sa mai cumuleze aceste venituri, la stat. Ministrul Muncii si al Protectiei Sociale, Raluca Turcan a declarat ca are un proiect pregatit prin care se va interzice cumulul pensie-salariu, la stat. Asta inseamna ca angajatii care in acest…

- Salariul minim va fi indexat miercuri, in sedinta de Guvern, cu 3,1%, iar pensiile vor fi majorate in acest an cel putin cu rata inflatiei, a afirmat, marti seara, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la Digi 24. „Salariul minim va fi indexat maine (nr. miercuri 13 ianuarie 2021), in sedinta de Guvern.…

- Metoda de calcul pentru stabilirea cresterii salariului minim pentru anul viitor se modifica, astfel ca salariul minim va creste cel putin raportat la rata inflatiei, a declarat, joi, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, într-o conferinta de presa organizata dupa preluarea…