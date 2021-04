Stiri pe aceeasi tema

- Un articol publicat vineri dimineața atragea atenția asupra faptului ca ministrul muncii a fost fotografiat fara masca in timpul unei vizite la un centru de batrani. Fotografia fusese postata zilele trecute de voluntarii liberali sibieni. Imaginea dateaza insa din martie anul trecut, cand purtatul maștii…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, care a aparut in campania electorala cu o masca viziera din plastic transparent, șocheaza din nou și apare cu o masca de protecție normala, dar pe care o ține sub nas. Foarte fericita ca șeful ei, Dan Barna, a venit sa o viziteze la primarie, Clotilde Armand a…

- Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție la toate evenimentele la care participa, indiferent ca sunt in spațiu inchis sau deschis. Asta e vestea buna. Cealalta este ca nu are de unde sa iși procure tot timpul, pentru ca luni in Parlament a declarat ca masca pe care o avea pe fața o […]…